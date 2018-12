Ein Geburtstag, den viele Menschen feiern

Deinen Geburtstag feierst du wahrscheinlich mit deiner Familie und mit Freunden. Du bekommst Geschenke und stehst im Mittelpunkt. Es ist dein Tag. Es gibt aber auch einen Geburtstag, bei dem sich die Menschen gegenseitig beschenken. dpa

Den Geburtstag feiern Millionen Christen auf der Welt. Die Rede ist von Weihnachten!

Gefeiert wird der Geburtstag von Jesus Christus. Jesus soll der Sohn Gottes sein. So steht es in der Bibel. Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen. Darin steht auch die Geschichte von Jesus Geburt. Sie wird auch Weihnachtsgeschichte genannt. Die Geschichte wird zu Weihnachten oft vorgelesen oder als Krippenspiel aufgeführt.

In der Geschichte heißt es, Jesus kam in einem Stall in der Stadt Bethlehem zur Welt. Seine Eltern waren Josef und Maria aus Nazareth. Sie waren nach Bethlehem gekommen, weil der damalige Kaiser Augustus alle Menschen zählen lassen wollte und sie dazu in ihre Geburtsstädte gehen sollten. Allerdings gab es nirgendwo einen Platz zum Schlafen für die werdenden Eltern, nur diesen Stall. Dort wurde Jesus dann geboren. Maria und Joseph legten das neugeborene Kind in eine Krippe.

Auf einem Feld in der Nähe des Stalls hüteten einige Hirten ihr Vieh. Da erschien ihnen plötzlich der Engel Gottes. Er verkündet, dass Jesus geboren wurde, der Retter der Welt. Die Hirten zogen los und fanden die Familie. Danach trugen sie die Neuigkeiten weiter und die Nachricht von der Geburt Jesus verbreitete sich auf der ganzen Welt.

Das alles soll vor rund 2000 Jahren passiert sein, auch wenn heute niemand sagen kann, ob das alles wirklich so geschehen ist. Ziemlich sicher ist: Jesus wurde nicht am 25. Dezember geboren. Dieser Tag wurde erst später als sein Geburtstag gewählt. Bevor sich das Christentum verbreitete, hatten viele Menschen an diesem Tag den Sonnengott gefeiert. Heute kennst du das Datum als ersten Weihnachtsfeiertag.