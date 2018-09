später lesen Für Kinder Ein Waisenhaus für Bonobos FOTO: TV / Eltges, Stefanie FOTO: TV / Eltges, Stefanie Teilen

KINSHASA (dpa) In diesem Waisenhaus leben keine Menschenkinder, sondern Bonobos. Das sind Zwergschimpansen. Die Tiere sind in tropischen Regenwäldern im Kongo in Afrika zu Hause. dpa