Einradhockey: Erfolgreiches Saisonfinale

Vier MJC-Teams im Einsatz. Zahlen belegen, dass Sportart immer beliebter wird in Deutschland.

(red) Zum Abschluss der regulären Saison waren alle vier Einradhockeyteams des MJC Trier beim Turnier in Mainz im Einsatz. Beim Turnier der Mittelstufe zeigte insbesondere die Gladiatoren eine starke Leistung. Gegen das Team Radlos, den Dauerrivalen aus Frankfurt, gelang ein beeindruckender 10:3-Sieg. Gegen die Rhein-Main-Tornados lief es zunächst nicht so gut: Nach 22 Minuten Spielzeit stand es 0:6, ohne nennenswerte Torchance für die Trierer. Zur Überraschung von Publikum und Gegner schossen die Gladiatoren in den verbleibenden zwei Minuten noch fünf Tore. Zum Sieg reichte es dennoch nicht mehr. Mit dem dritten Platz im Turnier konnten sich die Gladiatoren dennoch als Gesamt-24., gemeinsam mit den Römern (Platz 22), für das Finalturnier der C-Stufe qualifizieren.

Beim Turnier der Anfängerklasse am Sonntag waren mit den Legionären und den Treverern ebenfalls zwei Teams vom MJC Trier mit dabei. Das Niveau der Spieler war hier erstaunlich hoch und stand dem der Mittelstufe oft kaum nach. Die Legionäre unterstrichen hier ihre Ambitionen in punkto Aufstieg in der nächsten Saison. Bei lediglich zwei Niederlagen, eine davon in letzter Sekunde, stand am Schluss ebenfalls ein dritter Platz zu buche.

Das neue und ganz junge Team der Treverer konnte an diesem Tag vor allem an Erfahrung gewinnen und sich auch über einige Torerfolge freuen. Mit insgesamt 85 Mannschaften bundesweit und 77 gespielten Turnieren hat die Deutsche Einradhockeyliga gezeigt, dass der faire, schnelle und artistische Mannschaftsport immer mehr Freunde findet.

Informationen zum Einradhockeytraining des MJC Trier auch für Anfänger: www.einradhockey-trier.de