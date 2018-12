(dpa) Zwickt es im Rücken, können schonende Übungen den Körper dehnen und den Schmerz ein wenig nehmen. Die „Apotheken Umschau“ (Ausgabe A12/2018) empfiehlt zum Beispiel das sogenannte Einrollen. dpa

Das funktioniert so: Zuerst flach auf den Rücken legen, die Beine anwinkeln und unterhalb der Knie mit den Händen umgreifen. Dann die Beine sanft in Richtung Körper ziehen und die Position für vier bis acht Atemzüge halten. Nach einer kurzen Entspannung die Übung wiederholen. Das Einrollen dehnt Gesäß und Rücken. Wer mehr möchte, kann die Knie ganz nah zum Körper ziehen und die Ellenbogen umgreifen oder den Kopf zusätzlich in Richtung Knie ziehen.