Eintracht Trier: Debatte um Elfer-Entscheidung

Fußball: War der in Koblenz gegen den SVE verhängte Strafstoß regelkonform? Und wie reagiert der Club?

Die Fußball-Oberliga-Partie zwischen Rot-Weiß Koblenz und Eintracht Trier (1:1) schlägt weiter Wellen. Anlass von Debatten ist die Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Jan Dennemärker in der 51. Minute für Rot-Weiß Koblenz.

Was war passiert? Triers Verteidiger Godmer Mabouba hatte sich außer­halb des Spielfelds behandeln lassen müssen. Ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters bekommen zu haben, war Mabouba dann neben dem eigenen Tor eigenmächtig in den Strafraum zurückgekehrt. Dennemärker unterbrach die Partie. Er zeigte dem bereits verwarnten Mabouba Gelb-Rot – und pfiff Elfmeter.

Der Unparteiische berief sich auf eine zur Saison 2017/18 erlassene Neuerung, nachdem auf direkten Freistoß (und im Strafraum damit auf Elfmeter) zu entscheiden ist, wenn der unerlaubt auf den Rasen gekommene Spieler ins Spiel eingegriffen hat (der TV berichtete).

Die Kernfrage lautet nun: Hat Mabouba, dessen Platzverweis unstrittig ist, tatsächlich ins Spiel eingegriffen? Beim Betrachten der entsprechenden Video-Sequenz kommen hochrangige Vertreter der Schiedsrichter-Gilde zur Erkenntnis, dass ein Regelverstoß des Unparteiischen vorliegt. Doch es gibt auch andere Stimmen, da die Formulierung in den Regel-Anmerkungen nicht komplett eindeutig ist.

Den Ball hat Mabouba bis zum Pfiff des Schiedsrichters nicht berührt – das Spielgeschehen war zu dem Zeitpunkt auf die rechte Spielfeldseite verlagert. Greift ein unerlaubt aufs Feld gekommener Spieler nicht ins Spielgeschehen ein, ist das Vergehen mit einem indirekten Freistoß an der Stelle zu ahnden, wo sich der Ball beim Pfiff des Referees befand – im Koblenzer Fall also an der Seitenlinie.

Sollte ein klarer Regelverstoß des Schiedsrichters vorliegen, könnte dies eine Neuansetzung der Partie zur Folge haben.

Die Eintracht prüfte nach Angaben von Geschäftsführer Torge Hollmann die Sachlage am gestrigen Montag intensiv und in alle Richtungen. Der Ausgang bei Redaktionsschluss war noch offen.

Im Falle eines vorliegenden Regelverstoßes müsste der SVE überlegen, ob ein Protest Sinn macht – immerhin hatte die Eintracht bei den zu Hause so starken Koblenzern ein Unentschieden erreicht, wenngleich nach dem Spielverlauf mehr drin gewesen wäre. Eine definitive Entscheidung dürfte am heutigen Dienstag fallen.