Jakob wechselt zur SG Saartal, Anton verzichtet auf OP

Defensiv-Allrounder Lucas Jakob verlässt den Fußball-Oberligisten Eintracht Trier. Der 20-Jährige hat seinen bis Juni 2019 laufenden Vertrag mit dem SVE nach Vereinsangaben in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst und wird in Zukunft in der Bezirksliga für die SG Saartal auflaufen. Als Grund für den Wechsel nennt die Eintracht in einer Mitteilung die zeitintensive Ausbildung des Nachwuchsakteurs.

„Ich habe im August eine Ausbildung bei einer Steuerberatungsgesellschaft angefangen, die mir viel Kraft und Konzentration abverlangt. Ich habe in den vergangenen Wochen gemerkt, dass mir die Belastung zu groß geworden ist und ich jetzt fußballerisch erstmal einen Gang zurückschalten muss“, wird Jakob zitiert.

„Natürlich ist es schade, aber wir respektieren seine Entscheidung. Wir werden seine Entwicklung aber genau verfolgen und ihn weiter im Auge behalten“, kommentiert SVE-Geschäftsführer und Co-Trainer Torge Hollmann die Vertragsauflösung mit dem gebürtigen Trierer.

In der aktuellen Saison brachte es der Allrounder nur auf zehn Einsätze für den SVE (Oberliga plus Rheinlandpokal). Druck auf die Arrivierten konnte Jakob nicht ausüben. Zuletzt wurde er von Trainer Josef Cinar aus dem Kader für das Spiel gegen Ludwigshafen gestrichen, weil er nach Aussage des Coaches zu spät zum Treffpunkt der Mannschaft gekommen war.

Mit dem Weggang Jakobs dürfte sich der Spielraum für eine Nach-Verpflichtung im defensiven Mittelfeld etwas vergrößern.

Unterdessen wird Flügelspieler Christoph Anton auf eine Operation in der Winterpause an seiner zuletzt lädierten Schulter verzichten. „Ich habe mich erst mal gegen eine Operation entschieden, da ich zuletzt ohne Probleme spielen konnte. Ich gehe sicherlich ein Risiko ein, aber die Schulter fühlt sich stabil an. Ich habe zuletzt wieder annähernd meine alte Form erreicht. Würde ich mich jetzt operieren lassen, wäre ich wieder ein paar Wochen raus gewesen“, sagte Anton auf TV-Anfrage. (bl)