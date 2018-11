Eisschnelllauf: Pechstein knackt magische Marke

Claudia Pechstein war nach ihrem 301. Weltcup-Rennen über Platz zwölf keineswegs unzufrieden. Im japanischen Obihiro lief sie konstante Rundenzeiten, doch reichten 4:09,52 Minuten im ersten 3000-Meter-Rennen des Winters nicht für die Top zehn.

„Meine Strecke sind die 5000 Meter, da will ich bei der WM angreifen. Wichtig war hier das Gleichmaß, und das ist mir mit Runden-Zeiten unter 33 Sekunden gelungen“, sagte die 46 Jahre alte Berlinerin am Sonntag.

Es mache sie „sehr, sehr stolz“, im sportlich hohen Alter noch immer mit der Weltspitze mithalten zu können.

Für das beste Resultat aus deutscher Sicht sorgte in Obihiro der Olympia-Siebte Patrick Beckert, der als Vierter über 5000 Meter (6:18,143 Minuten) nur um 22 Tausendstel-Sekunden seinen elften Podestplatz im Weltcup verfehlte. „Ein ganz starker Auftakt, ich bin in Topform“, sagte der Thüringer nach dem Sieg des Niederländers Patrick Roest (6:13,01). „Natürlich ist es schade, so knapp am Podest vorbeizulaufen. Aber so ist das im Sport“, fügte er hinzu.