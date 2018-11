In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind Dutzende Betriebe vorsorglich wegen belastetem Geflügelfutter gesperrt worden – für das Land Rheinland-Pfalz besteht keine Gefahr. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Montag auf Anfrage weiter mitteilte, sind bislang keine Betriebe im Land betroffen.

Das belastete Futter stammt vom Futtermittelhersteller Agravis. Mehrere Hundert Tonnen waren in Umlauf gekommen. Allein in NRW waren 41 Betriebe betroffen und mussten vorige Woche ihren Betrieb vorsorglich einstellen. Der giftige Stoff war in einer Niederlassung im ostwestfälischen Minden in das Futter geraten.

(dpa)