Erfahren, kommunikativ, diszipliniert

Käpt’ns Corner: Diesmal mit Fabrice Michel vom B-Trier/Saar-Ligisten SV Freudenburg.

Fabrice Michel feierte in dieser Runde Premiere – zumindest, was die Funktion des Kapitäns betraf. In seiner zweiten Saison beim SV Freudenburg, nachdem der Wechsel vom Saarlandligisten SV Mettlach perfekt war, bekam der 27-Jährige die Kapitänsbinde zugeteilt. „Die beiden Trainer haben mir das Vertrauen ausgesprochen, weil ich ein bisschen mehr Erfahrung habe.“ Michel, dessen Heimatverein der SV Mettlach ist, gilt als strukturierter Mensch. Der Bundeswehrsoldat legt sehr viel Wert auf Disziplin, Einsatzbereitschaft und die Freude am Fußballspielen: „Ich versuche, die Spieler stets zu motivieren und spreche auch viel mit ihnen. Meine Mitspieler sind auch meine Freunde im privaten Bereich.“

Der Abwehrspieler ist von seiner Truppe absolut angetan. „Die Einsatzbereitschaft ist sensationell. Doch nicht nur das. Die Mannschaft hat auch ihre Stärken im konditionellen- und Schnelligkeitsbereich. Auch taktisch haben die Jungs viel dazu gelernt, zudem haben wir individuell starke Spieler bei uns und ein harmonisches Mittelfeld.“

Nach dem starken fünften Platz in der Aufstiegssaison 2017/18 ist das Team noch einen Tick reifer und spielstärker geworden. Der derzeitige und bereits seit Wochen anhaltende Titel-Zweikampf mit dem SV Wasserliesch/Oberbillig hat für Michel momentan keine allzu große Bedeutung. „Erstens halte ich die Eurener auch für sehr stark, und zweitens denken wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen das Beste rausholen.“ Die Mannschaft sei im Vergleich zum Vorjahr fast identisch geblieben – der starke Torwart Marco Ockfen kam noch hinzu.

Ein gemeinsamer Schlachtruf soll die Motivation der Spieler vor dem Anpfiff noch einmal befeuern. In der Kabine heißt es dann: „Wir sind alles Freudenburger Jungs – wir sind ein Team.“

Der Wechsel nach Freudenburg war nachvollziehbar. „Meine Frau kommt aus Saarburg, wir haben Nachwuchs bekommen, und auch unser Spielertrainer Tobi Weinandy hat mich zu einem Wechsel inspiriert. Jetzt haben wir in Freudenburg auch ein Haus gebaut. Wir wollten ja auch zentral wohnen. Es ist alles gut.“