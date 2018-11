später lesen Europawahl Europawahl: Simone Thiel auf CDU-Listenplatz 3 Teilen

Die stellvertretende Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion, Christine Schneider, führt die Liste der Landespartei für die Europawahl im kommenden Jahr an. Bei einer Landesvertreterversammlung am Donnerstagabend in Bingen wurde die 46 Jahre alte Landtagsabgeordnete und gelernte Tischlerin aus Landau nach Angaben eines Parteisprechers mit 96,4 Prozent der Stimmen auf Rang eins gewählt.