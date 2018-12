später lesen Hannover Ex-Profi Rosenthal kritisiert Fußball-Geschäft Teilen

Der frühere Bundesligaspieler Jan Rosenthal hat sich sehr kritisch über den Profi-Fußball geäußert. „Es geht in vielen Vereinen vorrangig um Macht, Status und nicht um die Sache an sich, also das, was dem Mannschaftserfolg dient“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler.