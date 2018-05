später lesen Gesellschaft Fachleute fordern höhere Preise für Alkohol FOTO: Teilen

(KNA) Fachleute fordern höhere Preise für Alkohol in Deutschland. „Wer den Alkoholkonsum reduzieren will, muss dafür sorgen, dass die in Deutschland unverhältnismäßig niedrigen Preise für alkoholische Getränke angehoben werden“, sagte Raphael Gaßmann, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. dpa