Gleich bei seiner ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft hat der Fechter Yannick van Lancker vom PST Trier Bronze gewonnen. In Koblenz musste sich der Degenfechter in der Aktiven-Klasse erst im Halbfinale ganz knapp seinem Bad Kreuznacher Kontrahenten Julius Herzhoff geschlagen geben. Beide lieferten sich einen ebenbürtigen Kampf.