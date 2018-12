Fußball: Wer geht? Wer kommt? In der Winter-Transferperiode suchen viele Clubs nach Schnäppchen, andere wollen ihre Profiabteilung ausdünnen.

Greift Rekordmeister Bayern München schon in der anstehenden Winter-Transferperiode tief in die Tasche? „Wir werden schauen, ob etwas möglich ist“, kündigte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic an. Ein klares Anforderungsprofil hat er bei eventuellen Verpflichtungen nicht. Aber: „Wir sind an einigen Sachen dran und werden versuchen, etwas zu machen.“

Für seinen Kollegen Michael Zorc von Borussia Dortmund gilt es angesichts eines großen Kaders dagegen wohl, Abschiede vorzubereiten: Der Japaner Shinji Kagawa dürfte sich Richtung Spanien orientieren, auch der häufig verletzte Sebastian Rode ist ein Kandidat für einen Wechsel.

Vor Jahresfrist hatte der BVB mit mehr als 74 Millionen Euro hohe Einnahmen verbucht. Für Pierre-Emerick Aubameyang überwies der FC Arsenal 63,75 Millionen Euro, Betis Sevilla ließ sich Marc Bartra 10,5 Millionen Euro kosten. Derartige Summen sind diesmal wegen der Marktwerte von Kagawa und Rode, die bei rund 14 Millionen Euro liegen, nicht zu erwarten. Der defensive Mittelfeldspieler Dženis Burnic (20) gilt als Kandidat für eine Ausleihe.

Andere Vereine suchen dringend nach Verstärkungen. Die Abstiegsangst wird vor allem die Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg, den VfB Stuttgart und Hannover 96 umtriebig machen. Nach neun Treffern in 14 Begegnungen haben die Schwaben Offensivbedarf. Längst kursieren Namen: Timothy Weah vom Thomas-Tuchel-Club Paris Saint-Germain, die Dortmunder Rode, Kagawa und Maximilian Philipp, aber auch Sandro Wagner von den Bayern oder der Mönchengladbacher Patrick Herrmann werden als Zugänge gehandelt. Spätestens nach dem 0:3 in Mönchengladbach am Sonntag war für den ehemaligen Nationalspieler Mario Gomez klar: „Wir brauchen mehr Entlastung.“

In Nürnberg wird mit Offensivmann Kingsley Schindler vom Zweitligisten Kiel spekuliert.

Hannover sucht drei bis vier Verstärkungen: einen Innenverteidiger, einen Flügelspieler, einen Stürmer. Lutz Pfannenstiel, der am 16. Dezember bei Fortuna Düsseldorf sein neues Amt als Sportvorstand antritt, dürfte viel Arbeit vor sich haben, um seine Ziele durchzusetzen: Weil der Kader von Trainer Friedhelm Funkel vor allem über die Physis um Erfolge kämpft, braucht der Tabellenletzte Ergänzungsspieler wie etwa den Kieler Schindler, den linken Verteidiger Jonas Knudsen von Ipswich Town oder als zentralen Mittelfeldmann den Mönchengladbacher Lászlo Bénes.

Bei RB Leipzig sind Mittelfeld und Offensive unterbesetzt. „Im Winter werden wir uns definitiv verstärken“, kündigte Vorstandschef und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff an. 1899 Hoffenheim denkt eher daran, Spieler zu verleihen: Justin Hoogma, Felipe Pires und Robin Hack sind Kandidaten. Werder Bremen möchte Luca Caldirola und Thanos Petsos verkaufen. Der VfL Wolfsburg strebt eine Kaderverkleinerung an.

Die Winter-Transferperiode ist klar definiert: Vom 1. bis 31. Januar kann gewechselt werden. Anträge und Vertragsunterlagen müssen bis spätestens 18 Uhr des letzten Tages der Wechselphase über das Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) der Deutschen Fußball Liga gestellt und eingereicht werden.