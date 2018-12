Trotz des schwachen Abschneidens bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft für die drei besten Fernseh-Quoten des Jahres gesorgt.

Die DFB-Spiele in Russland waren die mit Abstand erfolgreichsten Fernsehsendungen 2018. Den Höchstwert lieferte mit 27,53 Millionen Zuschauern das Vorrunden-Duell zwischen Deutschland und Schweden.

Unter den Top-50-Übertragungen gibt’s neben dem Fußball keine andere Sportart. Und der erfolgreichste „Tatort“ des Jahres mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers aus Münster (12,16 Millionen) käme im Sport-Ranking nur auf Rang 15. Hier die Bilanz des Fernseh-Sportjahrs:

Fußball-WM: In den geraden Jahren mit EM und WM sitzen die Deutschen besonders zahlreich vor dem Fernseher und schauen Fußball.

Die neun erfolgreichsten Fernseh-Sendungen des Jahres 2018 sind Übertragungen aus Russland. Insgesamt 26 Fußball-Übertragungen blieben dieses Jahr über der Zehn-Millionen-Grenze, davon 20 WM-Spiele.

Nationalmannschaft: Die DFB-Auswahl enttäuschte 2018, und das spiegelte sich auch bei den Quoten abseits der WM wider. Insgesamt schafften es nur fünf Spiele der Nationalmannschaft unter die Top 20 des Jahres. Bei den Test- und Nations-League-Spielen gab es sogar einige Partien deutlich unterhalb der Zehn-Millionen-Schwelle.

Champions League: Zum Abschied bescherte die Königsklasse dem ZDF noch einmal Topwerte. Das Spiel des FC Bayern bei Real Madrid ist mit 13,09 Millionen die Nummer zehn im Jahres-Ranking. Den wichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb gibt es seit der neuen Saison nur noch gegen zusätzliche Bezahlung beim Sender Sky und beim kostenpflichtigen Internet-Anbieter DAZN.

Olympische Spiele: Trotz des sensationellen Eishockey-Erfolgs bei den Olympischen Winterspielen: Biathlon bleibt der Fernsehliebling der deutschen Wintersport-Fans. Die Biathleten starteten zu zuschauerfreundlichen Zeiten und sorgten mit 7,46 Millionen Menschen zur Mittagszeit für den klaren Quoten-Sieger. Skilaufen mit Schießen sorgte für die vier erfolgreichsten Olympia-Sendungen. Nur 3,19 Millionen Menschen sahen im ZDF die Live-Übertragung des Eishockey-Finals, das allerdings schon um 5.10 Uhr begann.

European Championships: Gemeinsame Europameisterschaften in sieben Sportarten waren ein gewagtes Experiment, aber für ARD und ZDF hat es sich gelohnt. Die Fernseh-Übertragungen an den zehn Tagen der European Championships sahen durchschnittlich 2,09 Millionen Zuschauer in der ARD und im ZDF. Insgesamt haben mehr als 43 Millionen Zuschauer mindestens eine Übertragung gesehen.

Motorsport: Das Formel-1-Aus beim Bezahlsender Sky hat bei RTL zu einer leichten Steigerung der Zuschauerzahlen geführt. Die 21 Rennen sahen beim frei zu empfangenden Kanal durchschnittlich 4,54 Millionen Zuschauer. Das entspricht nach RTL-Angaben einer Steigerung von 150 000 Zuschauern gegenüber dem Vorjahr, als durchschnittlich 4,39 Millionen zugeschaut hatten. Die erfolgreichste Übertragung war der Große Preis von Deutschland mit 6,12 Millionen Zuschauern.

Radsport: Die Quoten der Tour de France sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Fernseh-Übertragungen von der wichtigsten Radsport-Rundfahrt der Welt sahen bei der ARD im Durchschnitt 1,29 Millionen Menschen. Das ergab nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Im Vorjahr betrugen die Vergleichszahlen 1,34 Millionen und 10,8 Prozent.

