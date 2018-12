später lesen Meldung Festliche Klänge mit dem Friedrich-Spee-Chor in Trier Teilen

Was wäre die Weihnachtszeit ohne festliche Klänge? Der Friedrich-Spee-Chor stimmt voll Jauchzen und Fröhlichkeit an und präsentiert das Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Heiligkreuz. red