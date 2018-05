Film-Hommage an Rudi Assauer

(dpa) Der ehemalige Fußball-Manager Rudi Assauer hat den FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren geprägt wie kein anderer. Pünktlich zum 114. Geburtstag des Fußball-Bundesligisten feiert am Freitagabend eine 90-minütige Hommage unter dem Titel „Rudi Assauer - Macher, Mensch, Legende“ auf vier großen Leinwänden mit jeweils 200 Quadratmetern Fläche in der Gelsenkirchener Arena Premiere. Den angestrebten Zuschauer-Weltrekord und einen Eintrag ins Guinness Buch wird es am Freitagabend (Einlass: 19.04 Uhr/Beginn: 20.04) allerdings nicht geben. Bisher wurden mehr als 20 000 Tickets verkauft. Die Bestmarke für das „größte Publikum bei einer Filmpremiere“ wurde 2015 auf den Philippinen mit 43 624 Besuchern erreicht. Ob der 74 Jahre alte Assauer selbst in die Arena kommt, ist offen. Assauer ist seit vielen Jahren an Alzheimer erkrankt und sitzt zeitweise im Rollstuhl.

(dpa)