später lesen Ludwigshafen Flensburg baut Siegesserie aus Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Die SG Flensburg-Handewitt geht ungeschlagen in die Weltmeisterschaftspause der Handball-Bundesliga. Der Titelverteidiger und Tabellenführer baute mit dem 30:18 (16:9) bei Schlusslicht Eulen Ludwigshafen seine Serie am Mittwoch auf 38:0 Punkte und saisonübergreifend auf 27 Siege in Serie aus.