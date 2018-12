(dpa) Bei langen und schmalen Fluren wirken oft die Proportionen nicht stimmig, da die Decke im Verhältnis zur Grundfläche zu hoch oder zu niedrig ist. Die Experten der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ (Ausgabe Dezember 2018) haben einen Trick, um die Wirkung auszugleichen. dpa

An die Decke kommen mehrere Pendelleuchten wie die runden Japanballons aus Papier. Sie hängen die Decke in einem zu hoch wirkenden Flur optisch ab. Die gleiche Wirkung erzielt eine dunkel gestrichene Decke. In einem zu niedrig wirkenden Flurschlauch gleichen hingegen Deckenfluter die Optik aus. Auch ein im Vergleich zur Wandfarbe hellerer Deckenanstrich lässt den Raum höher erscheinen. Den Schlauch weiten verspiegelte Wände oder Schranktüren sowie Möbel im Farbton der Wand, ergänzen die Einrichtungsexperten. Optisch verkürzten quer gemusterte Tapeten an der Stirnseite einen langen Flur.