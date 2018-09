später lesen Politik Früherer Wirtschaftsminister Bauckhage gestorben FOTO: dpa / Thomas Frey FOTO: dpa / Thomas Frey Teilen

(dpa) Im Alter von 75 Jahren ist der frühere rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Hans-Artur Bauckhage (Foto: dpa) gestorben. Das teilte die FDP am Samstag in Mainz mit. Bauckhage sei über Jahrzehnte unermüdlich für liberale Politik eingetreten und habe sich in den Dienst der Gesellschaft gestellt. dpa