Judo: Judith Bühler wird Dritte bei Südwestmeisterschaft und fährt nun nach Stuttgart.

An der südwestdeutschen Einzelmeisterschaft in der Altersklasse der unter 15-Jährigen nahmen in Bad Ems 168 Judoka aus den Landesverbänden Pfalz, Saarland, Hessen und Rheinland teil. Für den PST Trier erkämpften sich zunächst in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo Juris Wolter den fünften Platz und Anna Hertz, die bis 63 Kilo startete, den siebten Rang.

Einen Tag nach den Südwest-Titelkämpfen der Altersklasse U15 gingen in der Silberauhalle in der Kurstadt an der Lahn die Frauen und Männer auf die Matte und kämpften um die jeweiligen Startplätze für die Deutschen Einzelmeisterschaften im Januar in Stuttgart. Insgesamt waren 125 Judoka aus den vier Landesverbänden der Gruppe Südwest am Start. Den PST Trier vertrat in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo Moritz Konrad. Er erreichte im starken Teilnehmerfeld den neunten Rang.

Judith Bühler, die in der Klasse bis 70 Kilo kämpfte, verlor den Kampf um den Einzug ins Finale. Im kleinen Finale konnte sich die routinierte Kämpferin durchsetzen und erreichte somit die Bronzemedaille und das Ticket für die Deutsche Einzelmeisterschaft der Frauen.