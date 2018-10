Fußball: Auswärtsserie des 1. FC Köln reißt

Der 1. FC Köln hat im Kampf um die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erneut gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang kam trotz des 13. Saisontores von Simon Terodde (42., Foulelfmeter) nicht über ein 1:1 (1:0) bei Holstein Kiel hinaus.

Heinz Mörschel (88.) sorgte dafür, dass die Rheinländer im fünften Auswärts­spiel erstmals nicht als Sieger den Platz verließen.

Gute Nachrichten gibt es dagegen aus dem Lazarett: Der FC kann in der Partie am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim mit Louis Schaub und Marco Höger planen. Der offensive österreichische Mittelfeldspieler Schaub (23) musste im Spiel in Kiel nach einer halben Stunde wegen einer Verletzung des linken Sprunggelenks ausgewechselt werden.

Sein defensiver Mittelfeldkollege Höger (29) hatte wegen muskulärer Probleme kurzfristig auf die Begegnung verzichten müssen. Untersuchungen am Tag nach dem Auftritt bei den Schleswig-Holsteinern ergaben, dass beide Akteure keine schweren Verletzungen erlitten haben.

Schaub und Höger setzten am gestrigen Sonntag ebenso mit dem Training aus wie Jannes Horn, der gegen Holstein Kiel einen Schlag abbekam, und Matthias Bader, der eine Muskelverletzung hat.