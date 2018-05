Nach dem missglückten Start in die Europameisterschaft steht die deutsche U-17-Fußball-Nationalmannschaft gleich unter Druck. „Jetzt gilt es, dass wir schnell die richtigen Lehren aus der Partie ziehen. Nach einem ersten Spieltag hat sich bekannterweise noch nie ein Team für das Viertelfinale qualifiziert – wir werden gegen Serbien unsere Chance suchen“, sagte Trainer Michael Prus nach dem 0:3 im englischen Walsall gegen die Niederlande. Der Ex-Spieler und -trainer von Eintracht Trier kündigte an: „Wir wollen zeigen, dass wir es viel besser können, als es heute der Fall war.“

Daishawn Redan hatte die Oranje-Mannschaft per Foulelfmeter in Führung gebracht (18.). Redan legte sechs Minuten vor der Pause seinen zweiten Treffer nach, ehe Crysencio Summerville für den Endstand sorgte (41.). In Gruppe D trifft Deutschland am Dienstag auf Serbien. Das letzte Gruppenspiel steht drei Tage später gegen Spanien an. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

(dpa)