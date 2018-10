Fußball: Eintracht Trier gastiert beim Topteam-Schreck

Dass Fußball-Oberligist Eintracht Trier derzeit nur Mittelmaß verkörpert, hat auch etwas Gutes: Der Gegner am heutigen Samstag, Tabellenschlusslicht TSV Emmelshausen, kann offenbar (fast) nur gegen Spitzenteams gewinnen.

Erst drei Siege hat der Aufsteiger, der den SVE um 17.30 Uhr empfängt, bislang gefeiert – zwei davon gelangen gegen den Tabellenführer RW Koblenz und beim Zweiten Mechtersheim.

SVE-Trainer Josef Cinar will sich von dieser mit einem Augenzwinkern zu nehmenden Statistik nicht blenden lassen: „Der Sieg des TSV gegen Mechtersheim ist für uns ein Fingerzeig dafür, dass wir dort nicht im Vorbeigehen gewinnen können. Und für Emmelshausen ist die Partie gegen uns immer noch ein Spitzenspiel.“

Beim Blick auf die eigene personelle Lage hat Cinar ein lachendes und ein weinendes Auge. Die gute Nachricht aus SVE-Sicht: Neben Julien Erhardt kehrt auch Christoph Anton nach sechs Wochen Pause zurück – der Flügelspieler hatte sich beim Spiel in Bingen die Schulter ausgekugelt. Antons Einsatz ist einerseits ein Risiko – er hatte die Blessur bislang nur konservativ behandeln lassen. Andererseits hat er laut Cinar im Training Belastungstests standgehalten.

Anton könnte in der Offensive rasch gebraucht werden, da neben dem Langzeitverletzten Tim Garnier auch Luca Sasso-Sant (krank) ausfällt. Im 4-4-2-System, an dem Cinar festhalten will, dürfte Dominik Kinscher erste Wahl als zweite Spitze neben Jan Brandscheid sein. Weitere bittere Pille für Trier: Kevin Heinz muss erneut wegen körperlicher Beschwerden aussetzen. Ersatz Nummer eins links hinten wird wohl wieder Leoluca Diefenbach sein.

Um Alternativen im Aufgebot zu haben, spielt Cinar mit dem Gedanken, neben Angreifer Hendrik Thul auch dessen A-Jugend-Kollegen Luca Meyer (ein Mann für die linke Seite) mit nach Emmelshausen zu nehmen. Gespielt wird dort auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße.

Liveticker: fupa.net/rheinland