Mit einem sportmedizinischen Leistungstest ist Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Montag offiziell in die Vorbereitung für die Rückrunde gestartet. Nachdem am Freitag bereits die zuletzt angeschlagenen Spieler das Training auf dem Betzenberg aufnahmen, durfte Trainer Sascha Hildmann nun den gesamten Kader in der Pfalz begrüßen.