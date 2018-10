Fußball: FCK will in Aalen Aufwärtstrend fortsetzen

(dpa) Der 1. FC Kaiserslautern muss im Gastspiel beim VfR Aalen weiter auf die verletzten Innenverteidiger Lukas Gottwalt (Muskelfaserriss) und Özgür Özdemir (muskuläre Probleme) verzichten. Zudem fehlen den Pfälzern am Montagabend (19.00 Uhr) die Langzeitverletzten Lukas Spalvis (Knie-Operation), Dylan Esmel (Kreuzbandriss) und Jan-Ole Sivers (Bizeps-Sehnenanriss).

Nach drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen will der Zweitliga-Absteiger seinen Aufwärtstrend fortsetzen. „Wichtig ist, dass wir da ansetzen, wo wir gegen Uerdingen aufgehört haben“, sagte Trainer Michael Frontzeck am Freitag. Der 54-Jährige dürfte der gleichen Startelf wie beim 2:0-Sieg über den KFC am vergangenen Wochenende vertrauen.

Derweil muss der FCK im Viertelfinale des südwestdeutschen Verbandspokals beim TSV Gau-Odernheim antreten. Die Partie wird am 14. November ausgetragen. Die drei weiteren Begegnungen Speyer gegen Morlautern, Pfeddersheim gegen Wormatia Worms und Dudenhofen gegen Alzey sind für den 1. November terminiert. Der FCK hatte sein Achtelfinalduell beim FK Pirmasens mit 3:1 gewonnen.

