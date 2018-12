später lesen Saarburg Fußball: Verband sucht AG-Leiter für Biewer Teilen

Twittern

Teilen



Der Fußballverband Rheinland bietet seit August 2012 an mehr als 100 Schulen Fußball-Arbeitsgemeinschaften an, um den Nachwuchs für den Fußball und das Mitwirken in den Vereinen zu begeistern.