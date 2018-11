Futsal-Schulungen: Weitere Termine stehen fest

Nächste Lehrgänge in Feyen und Schillingen.

Eine weitere Futsal-Kurzschulung vor allem für Trainer von der F- bis zur D-Jugend findet am Samstag, ab 9.30 Uhr, in der Turnhalle Trier-Feyen statt. Gastgeber wird die DJK St. Matthias sein. Die Schulung zielt besonders auf die Möglichkeiten und Trainingsinhalte ab, die in der Hallenzeit zum Futsal vermittelt werden können. „Nicht der Erfolg in den bevorstehenden Kreishallenmeisterschaften ist das Ziel, sondern vielmehr die langfristig bessere Ausbildung der Jugendspieler“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisbildungsbeauftragten Herbert Konz.

Weiterer Termin für eine Futsal-Kurzschulung: Freitag, 30. November, ab 19 Uhr, beim TuS Schillingen in der örtlichen Turnhalle. Die Teilnahme an den Kurzschulungen ist auch kurzfristig möglich.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Lehrgängen über Herbert Konz, Telefon: 06586/1326, E-Mail: herbert. konz@gmx.de oder auch über die Jugendleiter der jeweiligen ausrichtenden Vereine.