Marco Daniel (links im Bild) und Eric Wagner nahmen an den Deutschen Dart-Meisterschaften der Gehörlosen in Sangerhausen/Sachsen-Anhalt teil. Die Rückreise an die Mosel konnten sie erhobenen Hauptes und mit Edelmetall antreten: Im Doppelspiel belegten sie unterm Strich den dritten Platz.