Fußball-Rheinlandliga: Tarforst feiert glücklichen 2:1-Derbysieg gegen die SG Zerf. Elfmeter sorgt für Diskussionen.

Trotz einer engagierten Leistung hat sich die SG Hochwald-Zerf zum zweiten Mal in dieser Saison dem FSV Trier-Tarforst geschlagen geben müssen. Anders als im Hinspiel feierte der FSV diesmal aber einen glücklichen 2:1-(1:0)-Heimsieg zum Jahresabschluss.

Von Beginn an hatten beide Teams Schwierigkeiten, den Ball auf dem stumpfen Tarforster Kunstrasen unter Kontrolle zu bringen. Besser gelang dies zunächst den Gästen. Robin Mertinitz (6.) und Peter Irsch (11.) verfehlten das Tor des FSV mit zwei Versuchen aus der Distanz. „Von der ersten Minute an hat man gemerkt, dass der Gegner bissiger war“, sagte Tarforsts Trainer Holger Lemke.

Doch ein kapitaler Fehler im Spielaufbau von Lucas Thinnes führte zum zu diesem Zeitpunkt überraschenden 1:0 für Tarforst. Thinnes vertändelte den Ball als letzter Mann gegen Julian Schneider, der die Übersicht behielt. Er spielte zu Nicola Rigoni ab, der souverän zur Führung der Gastgeber traf (30.). Die SG Hochwald im Pech – symptomatisch für eine Mannschaft, die seit mittlerweile acht Spielen auf einen Sieg wartet und auf einem Abstiegsplatz steht. Ein weiterer Abschluss von Rigoni (40.) aus der Drehung zischte nur knapp am linken Pfosten vorbei.

Im zweiten Durchgang brannte Zerf dann ein offensives Feuerwerk ab. Zunächst verfehlte Patrick Dres (56.) das Tor mit einem satten Distanzschuss um Zentimeter, ehe sich die Angreifer der Gäste an FSV-Keeper Sebastian Dahm die Zähne ausbissen. Robin Mertinitz (57., 60.) und Peter Irsch (65.) fanden ihren Meister im Tarforster Schlussmann. „Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft“, bilanzierte Fabian Mohsmann, Trainer der SGH.

Eine Viertelstunde vor Schluss war die Hochwald-SG dann zurück in der Partie. Nach einem Eckball von Matthias Burg stand Benedikt Haas (75.) goldrichtig und traf zum Ausgleich. Fünf Minuten später hätte das Spiel dann beinahe eine entscheidende Wendung erfahren. Doch wieder war es Dahm, der einen Kopfball von Matthias Burg (80.) aus dem rechten Eck kratzte.

Ein Elfmeterpfiff, der für Diskussionen sorgte, führte zur Entscheidung. Tarforsts Marc Picko schickte mit einem feinen Pass Marcel Dammer auf die Reise, der an SGH-Torwart Jan-Niklas Koltes hängenblieb. Die Unparteiische Naemi Breier aus Konz entschied auf Strafstoß für den FSV – eine strittige Entscheidung. „Ich habe zuerst den Ball gespielt und danach den Gegenspieler getroffen, daher kann ich diese Entscheidung so nicht nachvollziehen“, ärgerte sich Koltes. Lukas Herkenroth (86.) verwandelte trocken zum 2:1. „Aus meiner Sicht war es ein klarer Elfmeter“, meinte Lemke. Rigoni (90.) und Yannick Lauer (90.) vergaben in der Schlussminute zudem beste Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. „Wir sind mehr als zufrieden, da uns vor der Saison wohl niemand diese Punktezahl nach 21 Spielen zugetraut hätte“, freute sich Lemke.

FSV Trier-Tarforst: Dahm-Lackas (46. Dammer), Gashi, Gorges, Picko-Keller, Schneider, Hahn (66. Herkenroth), Heitkötter, Chalve (82. Lauer)-Rigoni

SG Hochwald-Zerf: Koltes-Haas, T. Mertinitz, Thinnes (38. Fisch), Barth-Irsch, R. Mohsmann, Carl (84. Müller), Burg, R- Mertinitz-Dres

Tore: 1:0 (30.) Nicola Rigoni, 1:1 (75.) Benedikt Haas, 2:1 (86., FE.) Lukas Herkenroth

Schiedsrichter: Naemi Breier (Konz)

Zuschauer: 100