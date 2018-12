später lesen Roding/Trier Gewichtheben: Ehranger Frauen bei DM am Start Teilen

Die Kylltalheber Ehrang sind bei den Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben am Wochenende im bayerischen Roding mit zwei Athletinnen vertreten. Sarah Kuhn in der Klasse bis 53 Kilo Körpergewicht und Stephanie Holz in der Klasse bis 69 Kilo vertreten die Ehranger Farben.