später lesen Gewinnspiel Gewinnen Sie Tickets für Afrika! Afrika! Teilen

Twittern

Teilen



Die Tour von Afrika! Afrika! macht im nächsten Jahr gleich zweimal Station in unserer Region: Am 13. April in der Rockhal in Esch/Alzette in Luxemburg und am 24. Mai in der Arena in Trier, jeweils um 19.30 Uhr.