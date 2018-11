später lesen Mönchengladbach Gladbach setzt Heimserie fort: 4:1 gegen Hannover Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Borussia Mönchengladbach hat seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga mit dem neunten Heimsieg in Serie fortgesetzt. Das Team von Trainer Dieter Hecking bezwang am Sonntag Hannover 96 mit 4:1 (2:1) und ist nach dem zwölften Spieltag weiter Tabellenzweiter, vier Punkte hinter Borussia Dortmund.