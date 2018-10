Goldbärchen aus Rheinland-Pfalz

() Goldbärchen kommen nun auch aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz: Seit wenigen Tagen produziert der Süßwarenhersteller Haribo offiziell in Grafschaft. dpa

Der Testbetrieb an der dortigen neuen Unternehmenszentrale im Landkreis Ahrweiler war bereits am 21. August aufgenommen worden, wie Haribo mitteilte. Nun produzieren in Grafschaft auf mehr als 50 000 Quadratmetern rund 70 Mitarbeiter auf drei Etagen hauptsächlich Fruchtgummis, hieß es. Langfristig ist hier laut Haribo eine Vollauslastung der neuen Maschinen im Drei-Schicht-System geplant. Das Familienunternehmen in dritter Generation hatte im Frühling seine Firmenzentrale nach Grafschaft verlegt, weil am rund 20 Kilometer entfernten Stammsitz Bonn der Platz zum Wachsen fehlte. „Im ersten Schritt schafft die neue Zentrale rund 800 Arbeitsplätze in den Bereichen Verwaltung, Logistik und Produktion“, hieß es.