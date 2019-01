später lesen Wißmannsdorf/Baustert/Ensch Golfer spenden für den guten Zweck Teilen

Die Elmar-Frank-Golf-Gruppe (besteht aus Mitgliedern der Golfclubs Trier und Südeifel sowie des Golf-Resorts Bitburger Land) hat auch im vergangenen Jahr wieder einen Spendenbetrag über 4 000 Euro gesammelt. Die Übergabe des Geldes erfolgte zu gleichen Teilen an die Nothilfe Trier, womit die Arbeit mit Odachlosen unterstützt wird, und an ein Kinderheim in Chile.