Die Elmar-Frank-Golf-Gruppe (besteht aus Mitgliedern der Golfclubs Trier und Südeifel sowie des Golf-Resorts Bitburger Land) hat auch im vergangenen Jahr wieder einen Spendenbetrag über 4000 Euro gesammelt.

Die Übergabe des Geldes erfolgte zu gleichen Teilen an die Nothilfe Trier, womit die Arbeit mit Odachlosen unterstützt wird, und an ein Kinderheim in Chile. Jürgen Melsheimer verbringt jedes Jahr einige Zeit im Andenstaat und half bereits in der Vergangenheit dort hilfsbedürftigen Menschen.

Die Golfgruppe besteht aus rund 70 Teilnehmern und sammelt seit fünf Jahren für einen guten Zweck.