Grandios: Es lebe der Wettbewerb!

Magisch, wahnsinnig, spektakulär, fantastisch: In der Bewertung des deutschen Clásico zwischen Dortmund und den Bayern toppte ein Superlativ den nächsten. Zu Recht: für den Fußball-Fan waren die 90 Minuten plus Nachspielzeit allerfeinste Fußball-Kost.

Spannung, Dramatik, tolle Aktionen, Tempo – was willst du mehr.

Zum Abschluss einer ereignisreichen Fußball-Woche bleibt festzuhalten: So schlecht geht es dem deutschen Fußball trotz des WM-Desasters nicht. In der Champions League und in der Europa League sind fast alle deutschen Teams auf Kurs. Und die Bundesliga ist spannend wie selten. Nicht nur wegen Dortmund und den Bayern. Mönchengladbach ist seit mehr als 30 Jahren nicht mehr so gut gestartet. Es lebe der grandiose Wettbewerb! Und nicht der grausame Plan einer vor allem auf Profit ausgelegten Super League.

