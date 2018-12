Vorhang auf für ein Traditionsturnier, das im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Comeback gefeiert hat: Am 28. und 29. Dezember wird in der Trierer Wolfsberghalle das Hallenfußball-Turnier um den Engeln-Bau-Cup der SSG Mariahof ausgetragen.

Zwischen 1990 und 2010 wurde das Mitternachtsturnier jährlich ausgetragen. Vereine wie Eintracht Trier und der damals noch in der Oberliga beziehungsweise Verbandsliga spielende VfL Trier zählten zu den Zugpferden.

In diesem Jahr fällt der Startschuss am heutigen Freitag, wenn ab 18 Uhr Freizeit- und Thekenmannschaften sowie ab Mitternacht Betriebsmannschaften am Ball sind. Am morgigen Samstag können die Alt-Herren-Teams ihre nicht verlernten Tricks auf den Hallenboden zaubern, ehe die Schiedsrichter ab 19.15 Uhr zwölf Trierer Kreisligisten zum Anstoßpunkt bitten.

Neben Pokalverteidiger SV Trier-Olewig, der sich im Vorjahr die Trophäe nach Neunmeterschießen schnappte, gelten die beiden A-Ligisten SG Zewen/Igel/Langsur und die im Vorjahr im Endspiel unterlegene DJK St. Mattias Trier als Turnierfavoriten.

Neben diesen Teams sind auch die B-Ligisten TuS Trier-Euren, VfL Trier, SSG Kernscheid und SV Trier-Irsch zu beachten. Auch der Lokalmatador SSG Mariahof, in der C-Liga Trier/Eifel Tabellendritter, erhofft sich auf heimischem Terrain zumindest den Einzug ins Halbfinale.

Als Preisgeld sind 1000 Euro ausgelobt. Für den Sieger gibt es zudem einen Wanderpokal.