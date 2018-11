Hamilton gewinnt Flutlicht-Finale

Formel 1: Ferrari-Star Vettel muss sich in Abu Dhabi mit Platz zwei begnügen.

(dpa) Unter dem Nachthimmel von Abu Dhabi drehten die WM-Rivalen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton Seite an Seite noch mal rauchende Kringel in den Asphalt. Auch ohne Sieggefühl zum Abschluss einer langen Formel-1-Saison mit Höhen und Tiefen ließ der 31 Jahre alte Hesse zusammen mit Abu-Dhabi-Sieger Hamilton und Fernando Alonso in dessen Abschiedsrennen auf der Zielgeraden noch mal die Reifen richtig qualmen. Auf dem Podium entblößte der britische Weltmeister dann zum Vergnügen der johlenden Fans auch noch seinen tätowierten Oberkörper und verspritzte übermütig Rosenwasser.

„Ich habe alles versucht bis zur letzten Runde. Ich hatte gehofft, es wäre ein bisschen mehr Rad an Rad geworden“, sagte Vettel, der sich wie in der WM-Wertung auch beim Großen Preis von Abu Dhabi mit Platz zwei geschlagen geben musste. Von Frust an diesem auch emotionalen Tag mit mehreren Abschieden aber keine Spur. Es war überall die Zeit für Komplimente.

Beim ereignisreichen Finale mit einem heftigen Abflug von Landsmann Nico Hülkenberg, dem frühen Aus für Teamkollege Kimi Räikkönen im letzten Rennen für Ferrari und Überholmanövern ganz nach Fan-Geschmack verpasste Vettel einen starken Stimmungsschub für 2019. Hamilton mit seinem Gold-Helm dagegen feierte im Mercedes nach seiner 83. Karriere-Pole den 73. Sieg in seiner Laufbahn und den elften in dieser Saison. Mit 408 Punkten in der Fahrerwertung stellte er einen weiteren Rekord auf.

Dritter wurde am Sonntag Max Verstappen im Red Bull nach einer seiner wild-kompromisslosen Fahrten vor dem scheidenden Teamkollegen Daniel Ricciardo, der zu Renault wechseln wird. WM-Platz drei sicherte sich trotz seines Aus‘ nach Motorschaden Landsmann Räikkönen. In einen besorgniserregenden Crash war schon früh Hülkenberg involviert. Der Renault-Pilot kollidierte in Kurve neun mit seinem rechten Hinterrad mit Romain Grosjean im Haas, wurde in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete kopfüber in der Leitplanke. „Ich hänge hier herum wie eine Kuh und da ist Feuer, bringt mich hier raus“, funkte der Emmericher kurz nach dem Schockmoment an die besorgte Renault-Box. Hülkenberg konnte anschließend eigenständig aus seinem Wagen steigen. Der Überrollbügel hatte ihm einen sicheren Dienst erwiesen.

Ergebnis: 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:39:40,382 Std.; 2. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari +2,581 Sek.; 3. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +12,706; 4. Daniel Ricciardo (Australien) Red Bull +15,379; 5. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes +47,957; Fahrer-Wertung: 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 408 Pkt.; 2. Sebastian Vettel (Heppenheim) Ferrari 320; 3. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari 251; ... 7. Nico Hülkenberg (Emmerich) Renault 69. Konstrukteurs-Wertung: 1. Mercedes 655 Pkt.; 2. Ferrari 571; 3. Red Bull 419.