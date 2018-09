später lesen Tokio Handball: Deutschland beendet Japan-Trip mit Sieg Teilen

Angeführt vom treffsicheren Kapitän Uwe Gensheimer haben Deutschlands Handballer ihren Japan-Trip mit einem souveränen Länderspielsieg gegen den Olympia-Gastgeber von 2020 abgeschlossen. Vor 5000 Zuschauern gewann die DHB-Auswahl am Samstag in Tokio mit 31:22 (18:9), nachdem sie schon im ersten Duell mit den von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreuten Japanern am vergangenen Mittwoch zu einem klaren 37:24 gekommen war.