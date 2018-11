Handball-Pokal: HSG Hunsrück erreicht Finalrunde

HSG Wittlich – HSG Hunsrück 30:34 (12:17)

Die HSG Hunsrück hat das Finalturnier im Pokal des Handballverbands Rheinland erreicht. Im Duell der beiden ersatzgeschwächt angetretenen Oberligisten entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste aus dem Hunsrück gegen Ende der ersten Hälfte den Grundstein zum Erfolg legten. Bis zum 12:14 blieb die Partie ausgeglichen, dann gelangen den Gästen nach einer Zeitstrafe gegen Wittlich drei Treffer zur 17:12-Pausenführung. Nach einer frühen Vorentscheidung sah es aus, als sich das Hunsrück-Team nach dem Wechsel auf 20:12 (36. Minute) absetzte. Doch Wittlichs Trainer Thomas Feilen nahm die Auszeit, und seine Mannschaft fand in die Begegnung zurück. In der 52. Minute lag Wittlich nur noch mit einem Tor hinten (27:28). In der spannenden Schlussphase machten die Gäste dann aber alles klar. „Fast ohne die kompletten ersten sechs haben wir nicht daran geglaubt, die Begegnung in Wittlich gewinnen zu können“, freute sich Gästetrainer Sascha Burg.

HSG W: Scharfbillig und Marx- Schurich (7), Steffens, Keil (2), Ambros (1), Ertz, Teusch (2), Engel (1), Packmohr (3), Simonis (2/1), Kappes (11), Lang, Lukanowski (1)

HSG H: Born – Vollrath (3), Simon, Nicolae (9/4), A. Frank (2), Litzenburger, Gilanyi (4), Hoemann (9/3), Gräber (7/1)