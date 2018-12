Der Weihnachtsurlaub wird den Spielern von Hannover 96 nun doch nicht gestrichen. Auch Trainer André Breitenreiter bleibt nach einer desaströsen Hinrunde im Amt.

Die 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf war am Samstag zwar das „i-Tüpfelchen“ (Manager Horst Heldt) auf ein Halbjahr voller vereinsinterner Streitigkeiten und sportlicher Rückschläge. Dennoch konzentriert sich der Tabellenvorletzte bei seinem Versuch, den erneuten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga noch zu verhindern, allein auf eine Maßnahme: Neue Spieler sollen in der Winterpause her.

Die Spieler erfuhren in einer Teambesprechung, dass sie nun doch bis einschließlich 27. Dezember frei machen dürfen.

Ursprünglich hatte Breitenreiter ihnen angedroht, an den Feiertagen durchzutrainieren, falls sie aus den letzten Hinrunden-Spielen gegen Freiburg (1:1) und Düsseldorf (0:1) nicht mindestens drei Punkte holen sollten. Durch diese Rolle rückwärts verlor der Trainer an Autorität und Glaubwürdigkeit. Heldt muss nun bis zum ersten Rückrundenspiel am 19. Januar gegen Werder Bremen einen Kader umbauen, den er selbst erst im Sommer neu zusammengestellt hat. „Die Situation ist für uns alle schwierig. Aber ich bin ein Kämpfer, der sich nicht versteckt“, sagte Breitenreiter am Sonntag.

Bei seinem Versuch der Krisenbewältigung greift der 45-Jährige auch zu einem Mittel, das in der Bundesliga ansonsten lieber vermieden wird: die schonungslose Offenheit. Bereits zu Beginn der Woche hatte er seinen besten Stürmer Niclas Füllkrug kritisiert, indem er ihn mit einem renitenten Schüler verglich. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf räumte Breitenreiter dann vor laufenden Kameras ein: „Wir haben über viele Wochen mitbekommen, dass die Mannschaft keine Einheit ist. Das haben wir in der Kabine gesehen, das haben wir in den Gesprächen mit dem Mannschaftsrat gesagt bekommen. Ich hatte es nicht so extrem eingeschätzt, aber die Sig­nale waren eindeutig. Wir sind vom Mannschaftsrat um Hilfe gebeten worden.“

Seine Drohung, den Spielern den Weihnachtsurlaub zu streichen, will der Trainer im Nachhinein nur als „Hilfsmaßnahme“ verstanden wissen.

„Die drei Punkte haben wir in dieser Woche nicht geholt. Das Ziel, dass sich die Mannschaft wieder als Einheit präsentiert, haben wir aber erreicht“, sagte er.