England und Australien sind die ersten Halbfinalisten bei der Hockey-Weltmeisterschaft in Indien. Die Briten setzten sich am Mittwoch in Bhubaneswar mit 3:2 (1:1) gegen Argentinien durch. Anschließend bezwang Mitfavorit Australien in der Runde der besten acht Teams Frankreich sicher mit 3:0 (2:0).