HSV 2:2 gegen Union, Ingolstadt feuert Nouri

(dpa) Der Hamburger SV und Union Berlin haben sich im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (0:1)-Unentschieden getrennt. Vor 45 584 Zuschauern im Volksparkstadion gelang dem Beliner Suleiman Abdullahi in der 90. Minute der Treffer zum Endstand.

Joshua Mees hatte die Gäste am Montagabend in Führung (12.) gebracht, Aaron Hunt (58.) und Lewis Holtby (65.) trafen für die Hausherren. Der HSV führt die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung auf den 1. FC Köln an, Union liegt auf Rang drei.

Unterdessen hat der Tabellenletzte FC Ingolstadt auf die andauernde sportliche Krise mit der zweiten Trainerentlassung der Saison reagiert. Die Oberbayern trennten sich am Montagabend vom 39-jährigen Alexander Nouri.

