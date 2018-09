später lesen Gotha Hund bei Hitze im Auto – Helfer schlagen Scheibe ein Teilen

Um einem kleinen Hund in einem aufgeheizten Auto das Leben zu retten, haben Einsatzkräfte in Thüringen nicht lange gefackelt. Polizei und Technisches Hilfswerk schlugen in Gotha die Scheibe des Wagens ein, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. dpa