(dpa) Regelmäßiges, gründliches Bürsten des Fells hilft gegen den typischen Hundegeruch. Auch bei kurzhaarigen Rassen werde so das abgestorbene Haar entfernt, erklärt die Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“ (Ausgabe 12/2018). Dass Hunde so stark riechen, liegt an den Talgdrüsen, die das fellschützende Fett produzieren. dpa