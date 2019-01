später lesen Soziales Hundesteuer und Abiaufgaben: Was Bürger Behörden fragen Teilen

(dpa) Alte Abituraufgaben, die Zahl der Hundesteuerzahler und die Termine eines Behördenleiters: Um diese Themen ist es im vergangenen Jahr in drei der 180 Anfragen an den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz gegangen. dpa