Fit fürs Eröffnungsspiel: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht ohne Personalprobleme in das Eröffnungsspiel der Heim-WM am heutigen Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) in Berlin gegen Korea. Alle 16 Spieler seines Aufgebots seien fit, sagte Bundestrainer Christian Prokop am Mittwoch in der Hauptstadt. „Wir wollen das Publikum hinter uns bringen“, sagte der 40-Jährige mit Blick auf die fast ausverkaufte Mercedes-Benz-Arena. Auch sein Rückraumspieler Fabian Wiede fiebert der WM entgegen. „Für jeden Einzelnen von uns, der eine Heim-WM miterleben darf, ist es das Größte, was man sich vorstellen kann“, sagte der Linkshänder.

Begehrte Tickets: Bis gestern sind mehr als eine halbe Million Tickets für die Endrundenspiele in Deutschland verkauft worden. „Wir haben heute die 500 000-Tickets-Grenze gesprengt“, sagte der Vorstandschef des Deutschen Handballbunds (DHB), Mark Schober, am Mittwoch in Berlin. Für das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft heute gegen Korea seien kurzfristig noch um die 150 Tickets im Verkauf. Auch für die anderen deutschen Vorrundenspiele gegen Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien gibt es kaum noch Karten.

Insgesamt peilen die gemeinsamen Ausrichter Deutschland und Dänemark 800 000 Besucher und damit einen WM-Rekord an. Die bisherige Bestmarke von 750 000 WM-Zuschauern wurde 2007 in Deutschland erreicht, als der Gastgeber die WM gewonnen hatte. ⇥(dpa)