Industrie mit Umsatz- und Beschäftigungsplus

(red) Die Umsätze der rheinland-pfälzischen Industrie sind kräftig gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems erwirtschafteten die Industriebetriebe von Januar bis September 2018 Erlöse in Höhe von 76,3 Milliarden Euro; das waren acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. dpa

Der Inlandsumsatz stieg um 2,8 Prozent und der Auslandsumsatz lag mit 12,1 Prozent deutlich höher als ein Jahr zuvor. Auf das Auslandsgeschäft entfielen in dem Zeitraum von Januar bis September 58,2 Prozent der Erlöse. Die rheinland-pfälzische Exportquote lag damit um 2,1 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. In den Industriebetrieben waren von Januar bis September 2018 im Durchschnitt 260 000 Personen tätig. Die Beschäftigtenzahl stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,0 Prozent. Es wurden rund 297 Millionen Arbeitsstunden geleistet, was ein Plus von 0,9 Prozent bedeutet.