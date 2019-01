später lesen Gillenfeld/Hillesheim Judo: Eltern trainieren mit ihren Kindern Teilen

Der Judoclub Vulkaneifel hat vor kur­zem sein traditionelles Waffeltraining angeboten. Betreuer Manuel Comes begrüßte in der Sporthalle der Grund- und Realschule plus in Gillenfeld mehr als 30 Kinder und deren Eltern.